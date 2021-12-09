Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz."
Bakan Kurum: “Kanal İstanbul, İstanbul’umuzun marka değerini zirveye taşıyacak bir istiklal ve istikbal projesidir”
Bilek güreşi yarışmaları sona erdi
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı okul sporları kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilek Güreşi yarışmaları sona erdi.
ADIYAMAN 09.12.2021, 18:46
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı okul sporları kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilek Güreşi yarışmaları sona erdi.
Adıyaman’da Gençler A Kız / Erkek kategorilerinde yapılan bilek güreşi yarışmalarına 30 okuldan 84 erkek, 19 kız toplam 103 sporcunun katılımıyla sona erdi.
Bileğine ve gücüne güvenenlerin yoğun ilgi gösterdiği okullararası bilek güreşi yarışmalarına madalyalarını Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Gençlik ve Spor il Müdürü Fikret Keleş tarafından verildi.
Sporcular temsil ettikleri okullarının başarısı için ter döküp bileklerinin hakkı ile madalyalarını kazandıklarını belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sporcuları tebrik etti.