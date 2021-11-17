Bıçaklı kavga ihbarı polisi harekete geçirdi

Adıyaman’da, iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavga polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle TOKİ Yolu üzerinde iki gurup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini fark eden kavga eden şahıslar olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.