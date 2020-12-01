Beyazay Derneği engellilerin eğitimi için kampanya başlatıyor

Türkiye Beyazay Derneği Adıyaman İl Başkanı Ayla Pektaş, engellilerin eğitimle buluşması için dev bir kampanya başlatıldığını duyurduğu

Türkiye Beyazay Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilerin eğitimine destek olacak dev bir kampanyaya imza atacak. Kurulduğu günden bu yana engellilerin eğitim ve istihdamı yönünde çalışmaları yürüten Türkiye Beyazay Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilerin eğitimine destek için düzenleyeceği kampanya 1 yıl sürecek.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi tarafından kampanyanın düzenleneceğini dile getiren Adıyaman İl Başkanı Ayla Pektaş, “Toplumumuzun yüzde 11.6’sına yakın bir kesimini engelliler teşkil etmektedir. Ya doğum ile ya da trafik veya iş kazası sonucu bedende oluşan hasarlar neticesinde kişi engelli kalabiliyor. Engellilerin eğitime erişimi de sıkıntılı olabiliyor çoğu zaman. Kurulduğumuz günden bu yana engellilerin eğitim ve istihdamı noktasında birçok kampanya ve proje yürüttük. Derneğimiz, Eğitim Her Engeli Aşar’ın ilk etabında 300 bine yakın engelli öğrencinin eğitim ile buluşmasına destek oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde başlatacağımız kampanyamız ile de 7104 engelli öğrencimize 10 aylık eğitim bursu, eğitim materyali, barınma gibi nakdi destek vereceğiz. Kampanyamıza destek olacak vatandaşlarımız ister cep telefonlarından 7392’ye DESTEK yazarak 5 TL destek verebilecek, ya da kampanya hesabına bağış yapabileceklerdir. En küçük destek bile bir engellimizin eğitim ile buluşmasına katkı sağlayacaktır. Kampanyayla ilgili her türlü ihtiyaç ve bilgilendirme www.beyazay.org.tr sitesinden yapılacak ve yapılan bağışlar takip edilebilecektir” ifadelerini kullandı.