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Beyaz eşya ile kamyonet kasası arasındaki yolculuğa ceza kesildi
Adıyaman’da kamyonetin arkasında bulunan beyaz eşya ile kamyonet kasası arasında yolcuğa polis cezayı kesti.
ADIYAMAN 12.02.2022, 10:47
Adıyaman’da kamyonetin arkasında bulunan beyaz eşya ile kamyonet kasası arasında yolcuğa polis cezayı kesti.
Adıyaman Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında vatandaşlar tarafından görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kameralardan aracın plakasını tespit etti.
‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçundan araç plakasına 410 TL ceza kesildi.