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Besnili kadınlar aile destek merkezi ile meslek öğreniyor

Adıyaman’ın Besni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın katkıları ile yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

ADIYAMAN 08.03.2022, 17:19
Besnili kadınlar aile destek merkezi ile meslek öğreniyor

Adıyaman’ın Besni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın katkıları ile yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Açılış programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve ilçe yöneticileri katıldı.

Açılan merkezle amaç, ilçedeki genç kızların ve ev hanımlarının kişisel gelişimlerini tamamlamalarını, mesleki yeterlilik kazanmaları ve kadın istihdamının artırılarak kadınların toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlanması hedefleniyor.

Kadınların sosyal ve kültürel hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla Besni Kaymakamlığı bünyesinde açılan aile destek merkezinde kuaförlük, aşçılık, dikiş nakış, el sanatları, seramik, Kur’an-ı Kerim öğrenme ve çok sayıda mesleki kurs bulunuyor.

Hizmete sunulan aile destek merkezinde Besnili kadınlar hem meslek öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Besni aile destek merkezinin hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla böyle bir eserin hizmete sunulması memnuniyet vericidir. Bizim toplumumuzda kadınların yeri her zaman özeldir. Kadın değerlidir, kıymetlimizdir, baş tacımızdır. Biz kadınlarımıza şiddetle değil, kadınlarımızı baş tacı yapacak bir nesil yetiştirmemiz lazım. Bugün açılışını yapacağımız bu merkezlerde çok önemlidir. Bugün Besni ilçemizde açılışını yaptığımız bu merkezde kadınlarımız bir yandan meslek öğrenerek sosyo kültürel açıdan kendilerini yetiştirirken diğer yandan ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum anlayışından hareketle Besnili kadınlarımıza hizmet edecek olan bu merkezin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılış sonrası Vali Mahmut Çuhadar, beraberindeki heyetle birlikte aile destek merkezi bünyesinde açılmış olan çeşitli kurslarda eğitim gören, etkinlikler yapan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceleyerek, kurslardaki çalışmalar hakkında Besni Kaymakamı Nazlı Demir’den bilgi aldı.

Vali Çuhadar, daha sonra bayan kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, hazırlanan pastayı kesip kadınlara karanfil takdim etti.

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