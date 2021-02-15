Besni’de uyuşturucu madde ele geçirildi

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan sıkı çalışmaları sonucunda T.G. isimli şahıs üzerinden toplam 9,7 gram eroin ele geçirildi. Şahıs gerekli işlemler için Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.