Besni’de uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürüyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde son 3 ay içerisinde uyuşturucu ile ilgili 75 kişiye işlem yapılırken, 4 kişi tutuklandı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince son 3 ay içerisinde ilçe genelinde uyuşturucu kullanıcıları ve satışı yaptıkları tespit edilen 75 kişiye işlem yapıldı.

İşlem yapılan şahıslardan 4’ü uyuşturucu madde imal ve satışı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda 260 gram esrar maddesi, 180 gram metamfetamin maddesi, 120 gram Sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 2 gram eroin maddesi, 2 gram afyon sakızı maddesi, 1 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 60 adet sentetik ecza ilacı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.