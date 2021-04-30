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Besni’de tam kapanma başladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma süresi bugün itibari ile başladı.

ADIYAMAN 30.04.2021, 16:30
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Besni’de tam kapanma başladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma süresi bugün itibari ile başladı.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 17 günlük tam kapanma kararı verilmişti. 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’a kadar sürecek.

Tam kapanmada Besni’de emniyet güçleri tarafından şehir giriş ve çıkışları, şehir merkezinde bulunan kavşak noktaları ve şehir merkezinde denetleme noktaları kurularak, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara idari işlemler uygulandı. Kontrol noktalarından geçen bütün araçlar durdurularak sürücülerden ve araç içerisinde bulunan vatandaşlardan izin belgeleri istendi. İzin belgesi olmayan ve kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlar polisler tarafından evlerine gönderildi.

Uygulamaların 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürekli devam edeceği öğrenildi.
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