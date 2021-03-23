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Besni’de sis etkili oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.

ADIYAMAN 23.03.2021, 17:20
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Besni’de sis etkili oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sis, yağış ve fırtına uyarısı yaptığı kentler içerisinde bulunan Adıyaman’ın Besni ilçesinde sis sabah saatleri itibari ile etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Besni’de sağanak yağış da etkisini sürdürdü.
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