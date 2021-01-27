Besni’de sağlığa hayırsever desteği

Besni ilçesinde eğitim ve sağlık alanında hayırseverlerin sağladığı desteğe bir yenisi daha eklendi.

İlçede hayırsever İSOT Ailesi tarafından Besni Devlet Hastanesi bünyesinde 20 üniteli diyaliz merkezi yapılacak. Kronik böbrek hastalarına gerekli tıbbi desteği sağlamak amacıyla İsot Ailesi tarafından yapılacak olan 20 üniteli diyaliz merkezinin protokolü, Valilik Makamında Vali Mahmut Çuhadar ve hayırsever Hakan İsot arasında imzalandı.

Valilik Makamında düzenlenen protokol imza töreninde Vali Yardımcısı Halid Yıldız, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Helli’de hazır bulundu.

Besni Devlet Hastanesi bünyesinde 600 metrekare alanda 20 üniteli diyaliz merkezi yapacak olan hayırsever Hakan İsot ve ailesine teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman, sağlık alanında hizmet kalitesini her geçen gün artıran bir kentimiz. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde devletimizin gayretleri kadar hayırsever vatandaşlarımızın da katkıları bizleri mutlu etmektedir. Halka hizmet eden, Hak’ka hizmet eder. İnsanoğlunun en büyük varlığı ve en değerli hazinesi kuşkusuz sağlıktır. Bugün protokolünü imzaladığımız diyaliz merkezinde kronik böbrek hastalarımızın şifa bulmasını diliyor, insan hayatını tehdit eden önemli sağlık sorunlarından birine çare olacak böylesine değerli bir hizmeti ilçemize kazandıran hayırseverimiz Hakan İsot ve ailesine teşekkür ediyorum. Diyaliz merkezinin yapımına bir ay içerisinde başlanılması ve 6 ay içerisinde de hizmete hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. Merkez içerisinde Sağlık Bakanlığı diyaliz yönetmeliğinin tüm standartlarını karşılayacak şekilde diyaliz salonu, bekleme alanları, giyinme ve soyunma odaları, idari odalar, depolar vb. mahaller bulunacaktır. İnşallah bu önemli merkezin açılışını da hep birlikte yaparız. Besni’mize hayırlı olsun” dedi.

Hayırsever İşadamı Hakan İsot ise, “Yapacağımız diyaliz merkezini Allah nasip ederse bir an önce başlayıp, hizmete sunmanın niyetindeyiz. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece buna benzer yatırımlara destek olacağız. Buna vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalarında ardından Vali Mahmut Çuhadar ve hayırsever Hakan İsot arasında 20 üniteli diyaliz merkezinin protokolü imzalandı.

Vali Mahmut Çuhadar, sağlığa katkılardan dolayı hayırsever işadamı Hakan İsot’a teşekkür plaketi verdi.