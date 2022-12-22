Besni’de pansiyon ve kurslar denetlendi

Pansiyon denetimleri Milli Eğitim Şube Müdürü Adil Kahya başkanlığında; Nevzat Avşar, Aysun Karakuş, Ahmet Han ve Muhammet Aslan’ın olduğu komisyon tarafından yapıldı. Komisyon üyeleri, ailelerinden uzakta eğitim gören ve pansiyonlarda barınan öğrencilerin problemlerini yerinde görmek, kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini kontrol etmek, pansiyon çalışanlarının ve öğrencilerin hijyenik ve güvenli bir ortamda olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Ziyaret edilen destek eğitim odalarında ise öğrencilerin eğitim ortamları yerinde görüldü. Destek eğitim odalarında görevli öğretmenlerle de görüşülerek karşılaşılan problemler dinlendi. Besni Atatürk Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, Besni İlkokulu, Besni Eğitim Vakfı İlkokulu ziyaret edildi.

Besni okullarında Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının yapıldığı okullar denetlendi. Kursların etkili ve amacına hizmet etmesi için yapılan denetimlerde kurs sınıfları ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi.

Yapılan denetimler sonucunda Şube Müdürü Adil Kahya, eksiklikler konusunda gerekli notların alındığını ve rehberlik konusunda gerekli desteğin verileceğini belirtti.

Denetimlerde sağlıklı ve güvenli eğitim ortamları veren okulların idareci ve öğretmenlerine teşekkür edildi.