Besni’de okullararası dart müsabakaları sona erdi

2021-2022 Eğitim öğretim yılı okul sporları müsabakaları kapsamında yapılan Okullararası Gençler ve Yıldızlar Dart Besni Gurup Müsabakaları tamamlandı.

Besni Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Metehan Adıgüzel, okullar arası gençler müsabakası ile ilgili açıklama 41 okuldan 150 öğrencinin katılım gösterdiğini söyledi. Genç Kız-Erkekler ile Yıldız Kız- Erkekler kategorilerinde müsabakaya katılan takımlar bir biriyle kıyasıya mücadele etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel, müsabakaya katılan öğrencileri tebrik etti.