Besni’de okul pansiyonları denetlendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde okul pansiyonları denetlendi.

Besni’de ki okullara bağlı olarak hizmet veren pansiyonlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından denetlendi. Şube Müdürü Fikret Ürey başkanlığındaki komisyon üyeleri, ailelerinden uzakta eğitim gören ve pansiyonlarda barınan öğrencilerin problemlerini yerinde görmek, kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini kontrol etmek, pansiyon çalışanlarının ve öğrencilerin hijyenik ve güvenli bir ortamda olmalarını sağlamak amacıyla denetim yaptı.

Komisyon yaptığı incelemede, okul pansiyonlarında ailelerinden ayrı kalan öğrencileri aile ortamı standartlarına getirmeyi hedeflediklerini, bunun içinde yapılabilecek ne varsa öğrencilerin hizmetlerine hazır hale getirmeyi planladıkları ifade edildi.