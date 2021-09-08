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Besni’de öğrencilere kırtasiye desteği

Adıyaman’ın Besni Alperen Ocakları, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.

ADIYAMAN 08.09.2021, 17:19
Besni’de öğrencilere kırtasiye desteği

Adıyaman’ın Besni Alperen Ocakları, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.


Uzun bir süreden sonra okullarında yeniden yüz yüze eğitim görecek olan öğrencilere destek vermek isteyen Besni Alperen Ocakları, maddi durumu zayıf öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtarak destek verdi. İlçede bulunan 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttıklarını dile getiren Besni Alperen Ocakları Başkanı Dursun Ayverdiata, “Besni Alperen Ocakları olarak bu yıl eğitim öğretim yılında ilkokul zili ile birlikte kırtasiye paketi dağıtımı gerçekleştirdik. Ocak yönetimimizdeki arkadaşlarımızla birlikte ilçe genelinde belirlediğimiz toplam 100 öğrenciye Kırtasiye yardımında bulunduk. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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