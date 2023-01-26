Besni’de muhtarlar toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde muhtarlar Kaymakam Çağlar Partal başkanlığında toplanarak, sorunlarını dile getirdi.

Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Çağlar Partal, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda mahalle köy ve mahalle muhtarları sorun ve sıkıntıları dile getirirken Kaymakam Çağlar Partal, toplantıda sorunları not alarak çözümü için gerekilenlerin yapılacağını belirtti.