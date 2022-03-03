Besni’de kimliği belirsiz şahıslar fıstık ağaçlarına zarar verdi

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Yukarı Söğütlü köyünde fıstık bahçesine giren şahıs yada şahıslar fıstık ağaçlarına zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde Abdulkadir Orhan isimli çiftçinin fıstık bahçesine giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar bahçede bulunan yaklaşık 50 fıstık ağaçlarına zarar verdi. Gittiği bahçesinde fıstık ağaçlarına zarar verildiğini gören Abdulkadir Orhan, 40 yıla yakın emek vererek diktiği ve yetiştirdiği fıstık ağaçlarının kesilip kırıldığını söyledi.

Üç ay içerisinde üst üste bahçesine zarar verildiğini vurgulayan Abdulkadir Orhan, “3 Aydır üst üste beş defadır ağaçlarımızı kırıyorlar. Köy muhtarına sorunumuzu ilettik ama çözüm olmadı. Köyün girişindeki bahçemizde sürekli bu olay yaşanıyor. Kamera taktırdık ama bu defa da köyün arka tarafında bulunan bahçelerimizi hedef aldılar, oradaki ağaçlarımızı kırdılar. Köyde huzurumuz kalmadı. Emek vererek yetiştirdiğimiz rızkımızı bu ağaçlardan kazandığımız bahçelerimize bunu yapanların hiç mi vicdanı yok? Size ne zararı vardı bu ağaçların, bunun vebalini nasıl kaldıracaksınız? Bunu yapanların bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyorum" diye konuşarak duruma tepki gösterdi.