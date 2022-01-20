Besni’de kar yağışı yerini tipiye bıraktı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı yerini tipiye bıraktı.

Etkili olan tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, vatandaşlar iş yerlerine gitmekte zorluklar yaşadı.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler tarafından yol açılma çalışması başlatıldı. Tipide vatandaşlarda zor anlar yaşarken, ilçede kısa süreliğine elektrik ve su kesintisi meydana geldi.