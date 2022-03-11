Besni’de İstiklal Marşı’nın Kabulünün 101. yılı kutlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde İstiklal Marşının TBMM’de kabulünün 101. yıl dönümü kutlaması ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı gerçekleştirildi.

Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırlamış olduğu törene Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Müftüsü Mehmet Ünsal, ilçe Mal Müdürü İbrahim Aslankurt, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, tiyatro gösterisi, koro ve İstiklal Marşı oratoryosu ve şiirlerin okunmasından sonra resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.

Yapılan program sonrasında açıklamalarda bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerde milli birlik ve beraberlik idealini, vatan sevgisini ve zafere olan inancını en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yılı kutlu olsun" diye konuştu.