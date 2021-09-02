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Besni’de incir ağacından düşen kadın yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde incir topladığı ağaçtan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN 02.09.2021, 11:31
Besni’de incir ağacından düşen kadın yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde incir topladığı ağaçtan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Pınarbaşı mahallesi Hamam Caddesi civarında bulunan evinin bahçesinde incir toplayan Sevgi Özer (56) dengesini kaybederek yaklaşık iki metrelik yükseklikteki ağaçtan yere düştü. Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özer, Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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