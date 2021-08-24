Besni’de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi

Besni Belediyesi tarafından organize edilen “Hayati İnanç’la Söyleşi” programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye vatandaşlar çok fazla ilgi duyunca salonda boş yer kalmadı.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, belediye tarafından yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nin, Besnililer tarafından yoğun bir katılımın olduğu söyleşi programı ile gayri resmi açılışının gerçekleştiğini ifade etti.

Açılış töreninde konuşan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “Bugün sizlerin de yoğun katılım gösterdiği bir programla salonumuzun gayri resmi olarak açılışını yaptık. Cenab-ı Allah bu açılışı Hayati İnanç abimizle açmayı nasip etti. Başta bizden önceki dönemde yapımı başlanan bu salonun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bize bitirmeyi nasip etti, hayırlara vesile olacağına, İlçemize güzel hizmetlere vesile olacağına inanıyor, besmelesini ise Hayati İnanç ile yapıyoruz. Kendisi gerek Adıyaman’da, ilçemizde ve ülkemizin tamamında sevilen, beğenilen ve ilgi odağı olan, sohbetleri ile bizi geçmişimize götüren ve kaybettiğimiz birçok değeri yeniden kazanmamıza vesile olan bir abimizdir.

Hayati Hocamız şiir noktasında özellikle divan edebiyatı noktasında otoriter birisidir. Biz kendisine Besni’de yaşamış edebiyatçılarımızdan en önemlilerinden bir tanesi olan ve Besni Belediyesi olarak kitabını bastırmış olduğumuz Luzumi Efendi’nin Divanı’nı hediye ettik.

Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu salonumuzu daha aktif bir şekilde kullanacağız ve ilim ve fikir adamlarını sizlerle buluşturacağız. Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Hayati İnanç’ın söyleşisi gerçekleşti. Programın ardından Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre tarafından Hayati İnanç’a özel yapılmış tablo hediye edildi.