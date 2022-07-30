Besni’de eve giren yalan yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Besni 15 Temmuz Mahallesinde Sema Apartmanında Selda Akdasın’a ait ikinci kattaki eve yılan girdi. Ev sakinleri yılanı görünce durumu Besni Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak kent merkezine uzak bir bölgede doğaya bırakıldı.