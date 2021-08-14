Besni’de eğitim yatırımlarına inceleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni ilçe merkezinde hayırsever Erdemoğlu Ailesi ile hayırsever Vakkas Kumral ve genel bütçeden yapılmakta olan eğitim yatırımlarını yerinde inceledi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre ve diğer yetkililerle birlikte Besni ilçe merkezinde yapım çalışmaları devam eden 5 okulun inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Mahmut Çuhadar, okul inşaatlarında gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öteden beri eğitime her zaman büyük bir önem vermiş olan Besni ilçesinde yapılmakta olan modern ve nitelikli okulların eğitimin kalitesini daha da artıracağını ifade eden Vali Çuhadar, inşaat çalışmaları devam eden 5 okulun bünyesinde bulundurduğu kütüphane, laboratuvar ve çok amaçlı salonlarda öğrencilerin sosyalleşip enerjilerini verimli yönde kullanabileceğini kaydetti.

Önem verdikleri yatırımların başında eğitim yatırımlarının geldiğini kaydeden Vali Çuhadar, “Bugün Milletvekilimiz Ahmet Aydın ve Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yeni bir bilim ve irfan yuvası kazandırmak amacıyla hayırsever Erdemoğlu ailesi ile hayırsever Vakkas Kumral tarafından modern teknoloji ile yapılan okullarımızda incelemelerde bulunuyoruz. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Eğitime ve insana yapılan her yatırımı geleceğe yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Devlet olarak eğitime çok ciddi yatırımlar yapıyoruz ama devletimizin yatırımlarının yanında Erdemoğlu ailesi ve diğer hayırseverlerimizin katkıları çok anlam ifade etmektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına Hayırsever Erdemoğlu ailesi hayırsever Vakkas Kumral tarafından yapılmakta olan okulların açılışını da inşallah hep birlikte yaparız. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.