Besni’de eğitim seferberliği

2022-2023 eğitim öğretim yılı dönem sonu toplantısı Besni Kaymakamı Çağlar Partal başkanlığında yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde yapılan toplantıya Kaymakam Çağlar Partal, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Şube Müdürleri Ali Koca, Fikret Ürey, Adil Kahya ve okul müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Partal, eğitim adına yapılan toplantılara katılım sağlamaya gayret gösterdiğini belirterek, "Dönem sonu toplantısının ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle sportif ve kültürel başarılarla dolu bir dönemi geride bıraktık. Akademik başarı yönünden de umut verici gelişmeleri sene sonundaki merkezi sınavlarda göreceğimize inanıyorum. Bunun için de Müdürümüz Mehmet Demirel ve siz okul müdürlerimizin gayret ve çabalarından ötürü ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Özellikle Besni eğitimde niteliğin artırılması projesinin (BENAP) etkin bir şekilde uygulanması bizim için çok önem arz ediyor. Bu konuda da sizlerin ve öğretmenlerimizin desteğini bekliyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, eğitime verdikleri değer ve gösterdikleri özverili çaba için Kaymakam Çağlar Partal’a teşekkür ederek, "Öncelikle kaymakamımıza katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum. Kendileri her fırsatta bizimle olmaya gayret gösteriyorlar. Bu konuda da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle BENAP’ın uygulanması konusunda, kendilerinin maddi ve manevi desteklerini sürekli hissettik.

İnşallah bu sene de önceki senelerin üstüne çıkarak ilçemizi hak ettiği konuma getirmek istiyoruz. Bu konuda siz okul müdürlerimizin desteği bizim için çok değerli olacaktır. Kaymakamımızın da bahsettiği üzere, özellikle sportif alanda bölgesel ve ulusal kategoride önemli başarılara imza atan okullarımız oldu. Bu okullarımızı da huzurunuzda tebrik ediyorum. İnşallah bu başarıyı akademik alanda da göstererek, eğitim şehri Besni’mizi daha ileriye, en iyiye mottosuyla zirvede göreceğimiz günleri de görürüz. Bu düşüncelerle eğitim adına yapılan çalışmalarda katkısı olan bütün paydaşlarımıza teşekkür ederek, verimli bir tatil geçirmelerini diliyorum" diye belirtti.