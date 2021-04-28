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Besni’de e-sınav merkezi açılıyor

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, e-sınav merkezi olarak kullanılacak okulda incelemede bulundu.

ADIYAMAN 28.04.2021, 11:12
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Besni’de e-sınav merkezi açılıyor

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, e-sınav merkezi olarak kullanılacak okulda incelemede bulundu.

Kaymakam Nazlı Demir, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve ilçe milli eğitim şube müdürleri ile birlikte Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Program Okulunu inceledi.

Okulun e-sınav merkezi olarak kullanılacak olmasından dolayı, okulu gezen Kaymakam Demir, okul yöneticilerinden bilgi aldı. E-sınav merkezinin kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar başladı.
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