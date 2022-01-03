Besni’de domuzlara karşı sürek avı düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde tarım arazileri ile bahçelerde hasara neden olan yaban domuzlarıyla mücadele kapsamında sürek avı düzenlendi.

Besni’de tarım ürünlerine zarar veren yaban domuzlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “İlçemizde tarım alanlarında, zirai üretime önemli derecede zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı 2021-2022 merkez av komisyonu kararları doğrultusunda; Kaymakamlığımız, Adıyaman Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Besni Avcılar ve Atıcılar Derneği iş birliği ile gerekli emniyet ve sağlık tedbirleri alınarak ilçemiz Beşyol köyünde zirai mücadele amaçlı sürek avı düzenledik. Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla yapılan bu faaliyette ava katılan avcılarımızı ziyaret ettik. Burada yaban domuzundan dolayı mağdur olan çiftçilerimiz ve avcılar ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyerek sohbet ettik. Mücadele amaçlı sürek avı çalışmalarımız farklı bölgelerde devam edecektir. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve avcılarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.