Besni’de doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamlığı tarafından sağlıklı yaşamı desteklemek ve doğa yürüyüşü turizmini geliştirmek amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Besni ilçesi Değirmençayı mevkiinden başlayıp Sugözünde biten yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşe Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Cumhuriyet Savcılarından Orhan Yıldırım, Ömer Seyfeli, Asliye Hukuk Hakimi Kübra Sultan Seyfeli, AK Parti ilçe Başkanı İsmail Sümer, Besni Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel, Besni ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Besni Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu, Besni ilçe Tarım Müdürü Mehmet Kösekul, Besni Güncel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Emin Soydan Doğru, Mal Müdürü İbrahim Aslankurt, Besni ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenör ve sporcuları, Gençlik Spor Müdürlüğü gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Besni ilçe Kaymakamı Çağlar Partal, “Vatandaşlarımızın yoğun geçen hafta içi mesailerini yada stresli yaşamlarını bir nebzede olsa, bu tür aktivitelerle düzene sokmak ve sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak için Besni Kaymakamlığı olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi’miz koordinesinde böyle bir etkinlik organize ettik. Doğa yürüyüşleri hem bedensel, hem de ruh sağlığı için kaçırılmaz fırsat. Haftada bir kaç gün yürüyüş yapmak gerekiyor. Doğa yürüyüşleri doğasever insanların, doğal güzellikleri yaşamak ve doğada bulunmak amaçlı gerçekleştirdikleri etkinlikler olarak gerçekleştirilirken, günümüzde ise alternatif turizm faaliyetleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bugün belirlediğimiz yürüyüş rotası da gerçekten muazzam ve şaşırtıcı güzelliklere sahip. İnşallah bu rota ve belirleyeceğimiz başka rotaları ilçemiz turizmine kazandıracağız. Ben katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.