Besni’de dev Türk Bayrağı göndere çekildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 30 metre yüksekliğindeki direğe 54 metrekare Türk Bayrağı göndere çekildi.

30 metre yüksekliğinde dikilen direkte dalgalanan Türk Bayrağı, Baykal Deniz isimli vatandaşın girişimleri ile yapıldı. Besni’ye bu Türk Bayrağı’nı yapılmasının kendisinin hayali olduğunu söyleyen Baykal Deniz, maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu bir türlü gerçekleştiremediğini söyledi.

Birçok hemşerisinin desteği ile hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Deniz; "Ben gençliğimin çoğunu dışarıda geçirdim. Bayrağımızı ne zaman görsem her seferinde hem duygulandım, hem de kendime güvenim ve cesaretim arttı. Ama her gördüğümde aynısını bir gün Besni’ye yapmak hayalini kurdum. Amacım benim yaşadığım duyguları memleketimin insanına da yaşatmak ve çocuklara bayrak sevgisini aşılamaktı. Kısmet bu güneymiş. Cengiz Asker abimin desteği ile bu süreç hızlandı. Birçok hemşerimin desteğiyle Allah’a şükür bu işi bitirdik. Bayrak direğimizin boyu 30 metre olup, 6 küp tabana, 10 küpte toprak üstüne betonladık. 2 Kamyon kadar taş yığdım. Kalıbı, beton dökümünü ve taş çekimini kendim yaptım. Maddi ve manevi birçok hemşerimin desteğiyle bu duruma getirdik. Umutlarım tam tükenmişken güzel insanlar el verdi" dedi.