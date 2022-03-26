Besni’de bakır kablo hırsızları yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bakır kablo çaldığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları araçta yaptıkları kontrolde içerisinde 20 kilo bakır kablo ele geçirdi. Şüpheli M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konu ilgili soruşturma devam ediyor.