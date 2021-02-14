Besni’de aile danışmanlığı birimi oluşturuldu

Adıyaman Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Mustafa Orhan, son yıllarda boşanmaların arttığını ve bu alanda kalıcı çözümler üretebilmeleri adına aile danışma birimi oluşturulduğunu söyledi.

Aile danışma birimi ile ilgili açıklamada bulunan Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Mustafa Orhan, ailenin toplumun temel yapıtaşı olduğunu belirterek, ailenin önemine dikkat çekti.

Mustafa Orhan, “Birey, doğumundan itibaren ailesinden edindiği donanımla topluma katılır. Bu katılım bireyin edinebildiği donanına paralel olarak ne kadar sağlıklı bir karakter ortaya koyabilmişse o kadar başarılıdır, toplumun lehinedir. Aksi ise aleyhinedir. Aile birlikteliğini ve devamlılığını sekteye uğratan dolayısıyla başta çocuklar olmak üzere aile bireylerinin tümünü olumsuz etkileyerek sağlıklı bir toplum olgusunu tehlikeye düşüren nedenlerden biri ise günümüzde boşanmalara olan yönelimdir. Daha kötü ihtimaller arasında boşanma tabii ki gerekli ve başvurulması elzem bir seçenektir. Bununla birlikte her aile içinde yaşanabilecek çözümsüzlüklerin, anlaşmazlıkların ve sorunların ilk akla gelen boşanma seçeneği ile sonuçlanmaya başlaması sağlıklı ve geleceğe güvenle bakan toplum anlayışının temellerini sarsmaya başladığı düşünülmektedir.

Bu bağlamda son yollarda boşanmaların arttığına dair Asliye Hukuk Mahkemelerindeki boşanma süreçlerine velayet odaklı olarak katılan çalışanlarımızın dikkatini çekmesi sonucu sorun olarak gördüğümüz bu alanda kalıcı çözümler üretebilmek adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bir hizmet modeli olarak Müdürlüğümüzde de bir aile danışmanlığı birimi oluşturulmuştur. Bu birimle aileleri boşanma seçeneğini son seçenek olarak değerlendirebilecekleri bir sürece dahil etmeyi amaçlamakla aile birlikteliklerini maksimum düzeyde devam ettirmelerini hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.