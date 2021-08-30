Besni’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen tören ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Askerlik Şubesi Başkanlık Vekili Personel Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mavi Yıldız tarafından yapıldı.

Yapılan konuşmanın ardından Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Programına Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediyesi Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Besni ilçe Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa, Besni Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Mavi Yıldız, meclis üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.