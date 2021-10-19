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Besni’de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

ADIYAMAN 19.10.2021, 16:21
Besni’de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Düzenlenen programa Kaymakam Nazlı Demir, 109. Dönem Kaymakam adayı Esra Demirtaş, 23. ve 24 Dönem Milletvekili Mehmet Erdoğan, Besni Belediye Başkan Vekili Sait Cengiz Baba, STK başkanları, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Hükumet konağı önünde düzenlenen program kapsamında Besni Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Uçar Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu. Daha sonra ise Başkan Hacı Uçar günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmalar sonrasında muhtarlararası bocce turnuvasından dereceye girenlere ise Kaymakam Nazlı Demir tarafından ödülleri takdim edildi.

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