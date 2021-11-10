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Besni’de 10 Kasım etkinlikleri
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde Adıyaman’ın Besni ilçesinde düzenlenen törenlerle saygıyla anıldı.
ADIYAMAN 10.11.2021, 11:10
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde Adıyaman’ın Besni ilçesinde düzenlenen törenlerle saygıyla anıldı.
Kaymakamlık binası önünde düzenlenen anma programına, Kaymakam Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Köse, ilçe Emniyet Müdürü Vekili İlyas Yarımağa, ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk anıtına çelengin konulması sonrası 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.