banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''

Besni Sugözü hizmete giriyor

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Sugözü Mesire alanında çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarında sona gelindi.

ADIYAMAN 25.05.2021, 15:27
Besni Sugözü hizmete giriyor

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Sugözü Mesire alanında çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarının yapıldığı Sugözü Mesire alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Emre, tahsisinin il özel idareden belediyeye yapılmasının ardından çalışmalara başladıklarını kaydederek, “Sugözü mesire alanımızın tahsisinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Çevre düzeni ve piknik alanı oluşturulması kapsamında proje hazırladık. Bakanlığımızın desteği ile çevre düzeni, otopark alanı, kamelya, piknik masaları, çocuk oyun gurubu, kamera ve bariyer çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız son aşamasına geldi. Önümüzdeki günlerde pandemi surecinin hafiflemesiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Yorumlar (0)
24°
açık