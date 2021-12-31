Besni OSB’de trafo çalışmaları başlıyor

Geçtiğimiz ay içerisinde ihalesi gerçekleştirilen Adıyaman’ın Besni Organize Sanayi Bölgesi trafo merkezi için çalışmaların başlayacağı açıklandı.

AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Besni Organize Sanayi Bölgesi (OSB), artan enerji ihtiyacını daha sağlıklı ve ekonomik bir şekilde karşılamak için yapılacak olan trafo merkezinde çalışmaların Ocak ayının ilk diliminde başlayacağını belirtti.

Sümer, “Kurulacak trafo merkezinin 154 kV olacağını belirten Sümer, geçtiğimiz ay yapılan ihalenin ardından firmalarla sözleşme imzalanmış olup, herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde Ocak ayı içerisinde yer teslimi yapılacak. Yaklaşık 15 ayda tamamlanması planlanan trafo merkezimiz ile birlikte Besni Organize Sanayi Bölgemiz her geçen gün daha da büyüyecektir. Besni Organize Sanayi Bölgemizin en önemli sorunları arasında yer alan trafo merkezi için Kaymakamlığımız tarafından organize sanayi bölgesi içerisinde 17 dönüm arazinin yer tahsisi yapıldı.

6. Bölge teşvik kapsamına alınması ve yürütülen bu çalışmalar ile birlikte Besni OSB cazibe merkezi haline gelecektir.

Trafo merkezinin ilçemize kazandırılması noktasında gayretlerini esirgemeyen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın’a, milletvekillerimize, İlçe Kaymakamımız Nazlı Demir’e ve konuyu gündeme getirerek trafo merkezinin yapılmasına vesile olan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu’na bir kez daha teşekkür ediyor, trafo merkezimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.