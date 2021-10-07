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Besni Kaymakamlığı yaşlıların evlerini temizliyor

Besni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından “Temiz Evler Sağlıklı Yaşam” projesi kapsamında yaşlıların evleri temizleniyor.

ADIYAMAN 07.10.2021, 12:09
Besni Kaymakamlığı yaşlıların evlerini temizliyor

Besni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından “Temiz Evler Sağlıklı Yaşam” projesi kapsamında yaşlıların evleri temizleniyor.

Besni Kaymakamlığının “Temiz Evler Sağlıklı Yaşam” projesi kapsamında tek başına yaşayan ya da karı koca yaşayıp rahatsızlıkları sebebiyle temizlik işlerinin yapılması konusunda sorun yaşayan yaşlıların evleri temizleniyor. Kaymakamlığın belirlediği kişiler, evlere girerek evin tüm temizlik işlerini yapıyor.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, yapılan çalışmaları yerinde görmek için temizlik yapılan evi ziyaret etti. Hem temizlik çalışmalarını gördü, hem de yaşlılar ile sohbet etti.

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