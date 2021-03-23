Besni Kaymakamlığı sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Adıyaman Besni Kaymakamlığı vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Besni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçe genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sebebi ile oluşması muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım risklerine karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.”