Besni Kaymakamı Partal’dan okul inşaatlarına inceleme

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, yapımı devam eden okul inşaatlarını yerinde inceledi.

Yapımı devam eden okul inşaatlarının son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Çağlar Partal, çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren inşaat işçilerine teşekkür ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Kaymakam Partal, "Öğrencilerimizin iyi bir eğitim almaları için öğrenim gördükleri okulların kalitesinin de önemli olduğuna inanıyoruz. Eğitim yatırımlarına önem veriyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerini daha donanımlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi adına elimizden gelen yapmaya çalışacağız” diye konuştu.