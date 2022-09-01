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Besni Kaymakamı Çağlar Partal göreve başladı

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, göreve başladı.

ADIYAMAN 01.09.2022, 14:46
Besni Kaymakamı Çağlar Partal göreve başladı

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, göreve başladı.

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Besni Kaymakamı Nazlı Demir Şırnak’ın Cizre ilçesine atanırken, Besni Kaymakamlığına ise Kastamonu Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal atandı.

Kaymakam Çağlar Partal, ilçeye gelerek göreve başladı. Kaymakam Partal’ı kurum amirleri karşıladı.

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