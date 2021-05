Besni ilçesinde 19 Mayıs coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışının 102. yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Adıyaman’ın Besni ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına Kaymakam Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Köse, kamu kurum ve kuruluşu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Besni Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen program Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, “Milli mücadeleyi başlatan sürecin 102. Yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu istiklal meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının milletimizin tüm onur ve asaleti ile tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının yıldönümüdür. 19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen zulme asla boyun eğmeyen milletimizin varoluş mücadelesinin ilk adımıdır. Büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla sürdürülen bu mücadele Atatürk’ün ‘Milletin istiklalini yine ve milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ sözü ile 7’den 70’e herkesi arkasına alarak tüm imkansızlıklara rağmen zaferle sonuçlanmış ve Millet egemenliğine dayalı olarak inşa edilmiş Cumhuriyetimiz, kendisine hedef olarak muasır medeniyet seviyesinin üstüne ulaşmayı belirlemiştir.

Sevgili Gençler, Atatürk en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyetini sizlere emanet etmiştir. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda Türk Gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Cumhuriyete sahip çıkarak üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirecektir buna yürekten inanıyoruz. Milli mücadelemizdeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı karalılıkla sürdürülmesi Ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk Genci ülkemizi en iyi şekilde nice 102. yıllara taşıyacaktır. İstiklal mücadelemizin en önemli dönüm noktası 19 Mayıs 1919’dur. Ülkemizin büyük imtihanlardan geçtiği bu dönemlerde tüm milletimizin olduğu gibi sizlerin de 19 Mayıs Ruhuna sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Temeli 19 Mayıs 1919’da atılan ’Milli Egemenlik’ ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan ’Milli İradenin’ yaşatılması için hepimize özellikle de siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Unutmayınız ki ’Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içerisinde üstesinden gelinemeyecek hiç bir sorun yoktur. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun, huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Program daha sonra Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Asya Aykanat’ın ’ O Geliyor ’ adlı şiir dinletisi ile devam etti. Besni Do-Kan Spor kulübünün Muay Thai gösterileri ile devam eden program daha sonra Gençlik Haftası süresince devam eden etkinliklerde dereceye giren sporculara madalyalarını ve hediyelerini Kaymakam Nazlı Demir, Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Köse ve İlçe jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara tarafından takdim edildi.

Engelliler haftası münasebeti ile, Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan’a Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir tarafından dart tahtası hediye edildi. Program ’Gap ile köyler sağlığına kavuşuyor projesi’ kapsamında, Çomak Ortaokulu, Yoldüzü Ortaokulu ve Oyratlı Ortaokuluna spor malzemeleri desteğinin ardından sona erdi.