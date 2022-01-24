Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Adıyaman’ın Besni-Gaziantep Karayolu ulaşıma açıldı.

Bir haftadan beri etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Besni- Gaziantep Karayolunun açılması için karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalar sonucunda yol tekrardan ulaşıma açıldığını Besni Kaymakamı Nazlı Demir duyurdu.

Nazlı Demir, yolun ulaşıma açıldığını ancak araç sürücülerinin trafikte dikkatli seyretmelerini istedi.