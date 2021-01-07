Besni Emniyeti uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin uyuşturucu madde kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik yapılan sıkı çalışmalar sonucunda, bir araç içerisinde bulunan A.Ş. ve H.P. isimli şahısların üzerinden toplam 2.09 gram bonzai maddesi tespit edildi. Uyuşturucu maddelerine Konu il ilgili soruşturma devam ediyor.