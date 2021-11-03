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Besni Devlet Hastanesine MR cihazı alınacak

Adıyaman’ın Besni ilçe Devlet Hastanesi’ne MR cihazı alımı için çalışmalar başlatıldı.

ADIYAMAN 03.11.2021, 16:08
Besni Devlet Hastanesine MR cihazı alınacak

Adıyaman’ın Besni ilçe Devlet Hastanesi’ne MR cihazı alımı için çalışmalar başlatıldı.

İlçede büyük eksikliği hissedilen ve yokluğu nedeniyle hastaların farklı il ve ilçelere gitmek zorunda kaldıkları MR cihazı 23. ve 24. dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonucu Besni Devlet Hastanesine kazandırılıyor. Eski Milletvekili Erdoğan, alınacak olan MR cihazıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Projesinden beri yakınen takip ettiğim devlet hastanemiz bölgemize şifa dağıtıyor. C Grubundan B rol grubuna geçmesi ve son olarak ta MR ihalesi ile taçlanan bir süreci yaşıyoruz. Hafta başında Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile yaptığımız görüşmede Besni ilçemizde büyük eksikliği hissedilen MR cihazının kazandırılması noktasında talebimiz olmuştu. Bakanımız talebimizi kırmayarak konu ile ilgili çalışma başlatılması talimatını verdi. Şu anda ihale hazırlıkları başladı. Şimdiden hayırlı olsun dedi. 135 Yatak kapasiteye sahip hastanemizde sunulan sağlık hizmetinden Tut, Gölbaşı ve çevre illerimizdeki yakın ilçeler de faydalandığını görmekteyiz. B rol hizmet grubuna yükselen hastanemizde; Başta covid pandemisi olmak üzere hizmet sunumunda daha donanımlı hale gelmiştir. C Rol grubundan B rol grubuna yükselmesi ile birlikte uzman doktor sayısında buna paralel olarak ta hasta sayısında önemli artışlar oldu. Aldığım bilgilere göre hastane kadromuzda önemli ölçüde güçlenmiş durumda. Mevcut 28 uzman hekim, 18 pratisyen hekim, 6 diş hekimi, sağlık personeli, idari destek ve temizlik personelleri sayısı 350 civarına yükselmiştir. Devam eden diyaliz merkezi inşaatı ve son olarak MR talebimizle birlikte sağlık hizmeti daha ileri seviyelere taşınacaktır. Tüm bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi sürecindeki desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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