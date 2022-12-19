Besni Devlet Hastanesi’nde MR cihazı hizmete giriyor

Adıyaman’ın Besni İlçe Devlet Hastanesi’nde MR (Manyetik Rezonans) cihazının kurulum çalışmaları başlıyor.

Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli, hastanenin C grubundan B rol grubuna geçmesinin ardından MR cihazı alımının gerçekleştiğini söyledi.

Besni Devlet Hastanesinin kurulduğu günden bugüne hızla yükselen bir hastane olduğuna da dikkat çeken Helli, “B rol hizmet grubuna yükselen hastanemiz, hizmet sunumunda daha donanımlı hale gelmişti. Uzman doktor sayısı ve hasta sayısında önemli artışlar oldu. MR Cihazının gelmesi ile birlikte çıtayı da yükseltmiş olduk. 135 yatak kapasiteye sahip hastanemizde sunulan sağlık hizmetinden Tut, Gölbaşı ve çevre illerimizdeki yakın ilçeler de faydalanmakta idi. Bundan sonra bu sayı katlanarak artacaktır. Bir yandan hastalara şifa dağıtırken ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlar hale gelecek. Yani Besni sağlıkta çekim merkezi olmaya devam ediyor.

MR Cihazı ile ilgili, geçtiğimiz aylarda hizmet alımı yoluyla 3 defa ihaleye çıkılmış ve ihaleye giren firma olmayışı nedeniyle, alım gerçekleştirilememişti. 2011 Yılından beri Türkiye genelinde alımı yapılmayan MR cihazı bizzat Bakanımızın talimatı ile MR cihazı hastanemize kazandırılmış oldu.

Bu hizmetlerin Besnimize kazandırılmasında büyük emeği geçen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.