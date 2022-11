Besni Devlet Hastanesinde masa başı tatbikatı yapıldı

Adıyaman’ın Besni Devlet Hastanesi’nde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) içerisinde masabaşı tatbikatı yapıldı.

Besni Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) içerisinde masabaşı tatbikatına HAP Başkanı Başhekim Opr. Dr. Ali Helli ve Sivil Savunma Uzmanı Vakkas Öztürk, tüm HAP ekibi katılarak hazır bulundu.

Başhekim Opr. Dr. Ali Helli, “Biz hastane sorumluları ve afet planlayıcıları olarak, her şeye hazırlıklı olmak zorundayız. Yaşanabilecek bir afet durumunda insanların ilk önce başvuracağı yer burası yani hastaneler olacaktır. Ekip olarak her an hazır durumda olmak ve herhangi bir olumsuz durumda ne yapacağımızı bilmek ve hızlı şekilde organize olmak amacıyla bu tatbikatlar yapılmaktadır” dedi.

Helli, “Hastane Afet Ve Acil Durum Planı, ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyinde afet yönetiminin tüm evrelerini kapsayacak şekilde hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını sağlamak üzere düzenlenen plandır” ifadelerini kullandı.