Besni çiftçisi, İsmail Sümer ile ‘devam’ dedi

Adıyaman’ın Besni Ziraat Odası Başkanlığının genel kurulunda mevcut Başkan İsmail Sümer yeniden başkanlığa seçildi.

Besni Ziraat Odası Başkanlığını 23 yıldan beri sürdüren İsmail Sümer, yeniden başkanlığa seçildi. Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Başkan İsmail Sümer ve Mehmet Zengi yarıştı.

Genel kurulda 104 delegeden 103’ü oy kullandı. Mevcut Başkan İsmail Sümer oyların 69’unu, Mehmet Zengi ise 34’ünü aldı. İsmail Sümer, yeniden başkanlığa seçildi.

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, görev süresi boyunca çitçilere hizmet için elinden geleni yaptığını ve bunun karşılığında ise çiftçinin hep teveccühünü gördüğünü dile getirdi.

Sümer, oy kullanan tüm delegelere teşekkür ederek, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada çiftçinin sesi olmaya devam edeceğini söyledi.