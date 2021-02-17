Besni Belediyesi refüj çalışmalarına devam ediyor

Besni Belediyesi tarafından ilçe girişleri ve şehir merkezinde bulunan refüjlerde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Özellikle otogar kavşağında ciddi bir çalışma gerçekleştiren Besni Belediyesi personelleri, bölgeye Besni’ye ait mimari dekoratif değeri yüksek olan taşlar ile şehrin girişini güzelleştirmek adına önemli çalışmalar yapıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “Besni Belediyesi tarafından, Besni’nin tarihi dokusuna uygun olarak otogar kavşağı dizayn edilmeye başlandı. Kavşağın Tut ilçesine giden istikametine estetik değeri yüksek olan fidanlar dikildi. Ortadaki büyük kavşağa ise yerel ürünlerin üretiminde kullanılan, tarihi dokumuza uygun değirmen taşları, üzüm tepeleme işlemleri için kullanılan cürünler yerleştirildi. Besni’nin girişine diş hastanesi önüne dönülen alana ise yerel üzümlerimizin yetiştirilmesini temsilen üzüm fideleri dikilecek. Yetişmiş sedir ağaçları ile zenginleştirilen Besni Gaziantep ve Adıyaman yolu bağlantısında orijinal bir kavşak görseli kazandırıldı. İlçe genelinde bütün Refüjlerde nitelikli görseller ile geçişleri daha güzel ve keyifli hale getirilen alanlar kış şartlarına rağmen çalışmalar hız kesmeden davam etmektedir” dedi.