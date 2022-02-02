Besni Belediyesi bozulan yolları onarıyor

Adıyaman’ın Besni Belediyesi tarafından yoğun kar yağışı sonrasında ilçe merkezinde zarar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Yoğun kar yağışı sonrasında yollardaki karların temizlenme aşamasında zarar gören yerlerde Belediye ekipleri tarafından onarım ve bakım çalışmaları başladı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “İlçemize hizmet için gece gündüz, dur durak bilmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yoğun bir kar yağışını yaşadığımız şu günlerde özveri ve gayretle gerçekleştirdiğimiz kar temizleme çalışmalarımızın ardından, bazı yollarımızda hasarlar meydana gelmişti. Ekiplerimiz şuan kar temizleme çalışmalarına devam ederken, bir yandan da ilçe merkezimizde hasar oluşan yollarımızın bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.

Ekiplerimiz hala sahada, yayalarımız için kaldırımlardaki kar temizleme çalışmasının yanı sıra kar taşıma ve bizden yardım talebinde bulunan köylerimizin yollarında yol genişletme çalışmalarına devam ediyor” dedi.