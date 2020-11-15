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Besni Azerbaycan ve Türk Bayrakları ile donatıldı

Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında kazandığı zafer sonrası, Adıyaman’ın Besni ilçesinde şehir merkezi ve giriş çıkışlar Azerbaycan ve Türk Bayrakları ile donatıldı.

ADIYAMAN 15.11.2020, 09:07
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Besni Azerbaycan ve Türk Bayrakları ile donatıldı

Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında kazandığı zafer sonrası, Adıyaman’ın Besni ilçesinde şehir merkezi ve giriş çıkışlar Azerbaycan ve Türk Bayrakları ile donatıldı.

AK Parti Besni ilçe Teşkilatı ile Besni Belediyesinin ortaklaşa organize ettiği organizasyon vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında kazandığı zafer sonrası ilçede bayram havası estiğini belirten AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Besni olarak kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı davalarında daima yanlarındayız, İki devlet bir milletiz. Herkes şunu bilmelidir Azerbaycan yalnız değildir ve Karabağ Azerbaycan’dır. Bu nedenlerle Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz desteği göstermek için şehrin merkezine ve şehrin giriş çıkışlarını Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan bayrakları ile donattık” diye konuştu.
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