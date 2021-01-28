Beş kişilik aile yangında evsiz kaldı

Adıyaman’da beş kişilik ailenin evi yanınca evsiz kaldı.

Sümerevler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi No-26’da ikamet eden Cengiz Ertürk’e ait evde elektrik kontağından dolayı önceki gün yangın çıktı. Kimsenin evde olmadığı sırada çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mutfak kısmı küle dönen ikametin odalarında da büyük hasarlar oluştu. Evleri yandığı için eşi ve 3 kızıyla birlikte evsiz kaldıklarını belirten Cengiz Ertük, 2 gündür akrabalarında yatıp kalktıklarını söyledi.

Herhangi bir geliri olamadığı için yanan evlerini tadilat edemediklerini söyleyen Cengiz Ertük, “ 3 Kızım ile birlikte evsiz kaldık. Şuan akrabalarımızda yatıp kalkıyoruz. Evde kimsenin olmadığı sırada evin mutfağında yangın çıkmış. Evimiz şuan kullanılamaz halde. Her hangi bir işim yada gelirim yok. Şuan ne yapacağımı bilmiyorum. Evimin nerden baksanız 20-30 bin TL masrafı var. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi buzdolabı, kapılar camlar, tencereler, kaşıklar aklınıza ne gelirse hepsi yandı ve kullanılamaz hale geldi. Yani evimizde şuan içerisinde yemek yiyeceğimiz bir tabak dahi yok. Tek tesellimiz bu olayda yaralanan veya ölen yok kimseye çok şükür bir şey olmadı” diye konuştu.