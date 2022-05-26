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Beş bin öğrenci sinemayla buluştu

Adıyaman’da uygulanan 2 proje ile 5 bin öğrenci sinemada ücretsiz film izleme fırsatı buldu.

ADIYAMAN 26.05.2022, 16:02
Beş bin öğrenci sinemayla buluştu

Adıyaman’da uygulanan 2 proje ile 5 bin öğrenci sinemada ücretsiz film izleme fırsatı buldu.

“Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi ve "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" ile okullarda öğrenim gören 5 bin öğrenci sinemada ücretsiz film izleme fırsatı buldu.

İlk kez sinemada film izleyen öğrencilerin heyecan ve mutluluklarına ortak olan ve onlarla birlikte sinema salonunda oturan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve Temel Eğitim Biriminden Sorumlu Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, sinemada Kuklalı Köşk-2 ve Afacanlar: İş Başa Düştü filmini izledi.

Sinema çıkışı açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, “Okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirilen, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi ile yürüttüğümüz çalışmalar devam etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklaşa düzenlemiş olduğu etkinlikte öğrencilerimizi sinema ile buluşturuyoruz. Adıyaman genelinde Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi çerçevesinde okullarımızdan sinemaya hiç gitmemiş öğrencilerimizin tespitini yaptık. Toplamda 5 bin öğrencimizi sinemayla buluşturacağız. Bu çerçevede çalışmalarını organize eden tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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